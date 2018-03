Drame sur le Tour de Calédonie: un cycliste décédé

Rédaction web

Mathieu Riebel aurait heurté une ambulance. Son coéquipier Erwan Brenterch est, lui, blessé, avec une fracture à la jambe et a été évacué vers l'hôpital. L'étape entre Dumbéa et Païta, a été annulée. Dans un communiqué, le président de la province Sud Philippe Michel adresse ses "pensées […] à la famille et aux proches de Mathieu Riebel, ce jeune sportif métropolitain venu en Nouvelle-Calédonie prendre part à cette belle aventure qu’est le tour".