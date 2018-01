Dr House : partagé entre l'amour et l'honneur

Un militaire américain qui était en mission en Afghanistan est mis sous les verrous. On lui reproche d'avoir diffusé sur plusieurs sites Internet une captation vidéo effectuée lors d'une opération militaire ayant provoqué la mort de civils. Mais au moment même où on le menotte, le soldat s'effondre soudainement. Son corps est parcouru de violents spasmes. Il est rapidement conduit aux urgences. L'équipe médicale le prend en charge. House soupçonne une maladie. Or, Adams est persuadé que Greg est atteint d'une maladie provoquant une altération de sa capacité de jugement et de diagnostic. Celui-ci pense que quelqu'un l'a dénoncé. Il mène son enquête afin de comprendre...