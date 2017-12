Dr House face à des cas inexplicables?

Episode n°17 Poupées d'amour

Un homme arrive à l'hôpital : il a pleuré des larmes de sang lors d'une fête foraine. L'équipe découvre qu'il vit une relation étrange avec une poupée en silicone plus vraie que nature. Pendant ce temps, House apprend que la carte verte de Dominika est acceptée. Par crainte de la voir partir à cette annonce, il choisit de jeter le courrier officiel. Il est aussi affecté par l'annonce du prochain mariage d'Emily, sa call-girl préférée. Il va demander à Dominika de l'aider à la garder auprès de lui. Quant à Adams, elle avoue ses sentiments à Chase. Mais celui-ci repousse ses avances. De leur côté, Park et Taub ont des rendez-vous amoureux...



Episode n°18 Terreurs nocturnes

Lue, un enfant de 8 ans, perd connaissance après avoir fait un cauchemar. Foreman prévient House via son biper. Mais ce dernier ne réagit pas. Le grand-père de l'enfant pense qu'il est possédé par un démon. De son côté, Park fait des rêves érotiques en pensant à Chase, même s'il ne se passe rien entre les deux médecins. Quant à Taub, il avoue avoir souvent réussi à conclure avec les femmes dont il rêvait. Mais leur conversation s'interrompt quand ils commencent à sentir une odeur étrange de chair humaine...





Série médicale américaine avec Hugh Laurie.