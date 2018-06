Douze milliards pour sécuriser Moruroa et Tureia

Le glissement d’une loupe de calcaire de 600 à 700 millions de mètres cubes, beaucoup plus massif, pourrait en revanche provoquer sur place une vague de 20 mètres, et de deux mètres sur l’atoll de Tureia, à 100 kilomètres au nord. Cette vague n’attendrait toutefois que les platiers sud, est et ouest de Tureia, et non l’unique zone habitée, située au nord. Selon l’Armée, le système Telsite 2 permet d’anticiper un tel effondrement plusieurs semaines à l’avance. Le plan communal de sauvegarde serait ainsi activé à Tureia, et Moruroa serait évacuée.