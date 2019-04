Douanes : une grève se prépare en Polynésie

Le syndicat Solidaires douanes de Polynésie française a déposé un préavis de grève auprès de la direction régionale des douanes. Il devrait prendre effet ce jeudi 11 avril.



Parmi les revendications : "la fermeture du Tableau Annuel de Mutation en catégorie B et C en 2019 des agents nationaux vers la Polynésie pour proposer un recrutement local dans le Corps de l'Etat pour l'Administration en Polynésie Française-CEAPF".



Les douaniers polynésiens réclament également "le respect de la dignité des agents, de leurs droits, des droits syndicaux et le retour d'un dialogue social". Le syndicat explique avoir alerté la direction régionale et la direction générale des douanes et des droits indirects, des problèmes et des revendications spécifiques, sans qu'aucune solution n'a été proposée.



Le syndicat demande également "une procédure de rattrapage du déroulement de carrière des agents CEAPF, et accéder aux mêmes voies de recours que leurs homologues appartenant aux corps métropolitains."



Par ailleurs, le syndicat local se joint au mouvement national de l'intersyndicale des douanes en demandant "la revalorisaton de l'allocation complémentaire de fonction, de l'indemnité de risque et de l'heure de nuit" mais aussi "le retrait du projet de loi de la transformation de la fonction publique".



Le communiqué de Solidaires douanes de Polynésie française :