Donald Trump menace la Syrie de frappes imminentes

Le président des États-Unis a également déploré que la relation entre les Etats-Unis et la Russie soit "pire aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, et cela inclut la Guerre froide", et estime que "La Russie a besoin qu'on l'aide sur son économie, ce qui devrait être très facile à faire, et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêtons la course aux armements ?".