Domingo Dauphin encore élu maire !

Dauphin Domingo a été à nouveau élu maire de Hitia’a o te ra ce vendredi 27 juin, par 16 voix contre 13. Le conseil municipal a également désigné les maires délégués des communes associées. Il s'agit de Vetea Avaemai à Papenoo, Jeanine Terito à Tiarei, Victor Tchoung Mahaena et Jacqui Drollet Hitia’a.

Les conseillers élus les 15 et 22 juin ont donc choisi les mêmes personnes que lors des élections municipales de mars dernier.

La démission de Henri Flohr et de 12 autres élus n'aura servi à rien.