Diversion : la magie comme vous en l'avez jamais vu !

Pour ce deuxième numéro, six magiciens spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé ! Caroline Marx "L’ensorceleuse", Enzo Wayne "L‘insaisissable", Luc Langevin "Le scientifique", Gus "Le manipulateur", Antonio "l’expert" et Viktor Vincent "Le mentaliste" se sont donné pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour.



Sur le plateau, ils vont surprendre anonymes et célébrités à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres ! Arthur va accueillir en plateau plusieurs personnalités toutes impressionnées et troublées par les pouvoirs des six magiciens : Karine Ferri, Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Rachid Badouri et Anne Roumanoff ! Les membres du public ne seront pas en reste : notre team de choc leur a réservé de nombreuses surprises… Même les téléspectateurs vont pouvoir participer avec un tour interactif prodigieux !



Prêts pour une soirée … magique ?