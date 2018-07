Disney : Vaiana version grande taille

Rédaction web

L'illustratrice américaine Crystal Procknow revisite les héroïnes de dessins animés, et en particulier les princesses de Disney. L'artiste veut redéfinir notre rapport au corps. Dans la plus part des dessins animés qui ont bercé notre enfances, les héroïnes sont d'une minceur surréaliste.Sur Instagram, Crystal Procknow a publié une série d'illustrations avec des versions grande taille des héroïnes de Disney. "Dans la plupart des films, histoires et séries télé pour enfants qui existent, les méchants sont gros, ont la peau sombre ou ont un gros nez. Consciemment ou non, nous regardons les gens à travers ces filtres dès notre plus jeune âge", a expliqué l'artiste au site BuzzFeed Rondeurs, vergetures, tatouages, les illustrations de l'artiste américaines sont sans doute plus proches de la réalité que les originaux. Et parmi les héroïnes Disney revisitées, on retrouve la Polynésienne Vaiana...