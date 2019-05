Dimitri Pitoëff, élu nouveau président du Conseil d'orientation et de suivi des retraites

Avec sept voix en sa faveur, Dimitri Pitoëff prend la tête du COSR. Manuia Leslyn Maiti recueille quant à elle cinq voix, et Régis Chang est réélu vice-président. C’est la deuxième élection organisée en l’espace de deux semaines, celle du 16 mai dernier ayant été annulée. "Il y a eu vice de forme dans la convocation d'installation, constaté par les membres du COSR, il est vrai, à mon initiative. Et donc nous avons remis le président et le vice-président du COSR en place en respectant l'ensemble des règles parce qu'il y avait un risque qui pouvait éventuellement peser sur nos travaux" explique le nouveau président du COSR."Je crois qu'il est essentiel de donner un avis sur les projets d'arrêtés pour la mise en place de la retraite, qui est mise en application au 1er juillet. Il y a un certain nombre de dispositions sur lesquelles nous souhaitons que le dispositif soit aménagé. Et puis ensuite, le COSR a un rôle essentiel pour la réforme future, les réformes structurelles, comment assurer les équilibres, comment arrêter d'augmenter les cotisations... Il faut qu'on repense la retraite par répartition en Polynésie entre le régime tranche A et le régime tranche B" poursuit-il.