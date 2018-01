Digi Contest 2018 : 12 millions de francs à remporter

La troisième édition du concours sur l'innovation numérique est lancée. Ce mercredi, le conseil des ministres a validé les modalités d'organisation.Organisé pour la première fois en 2016, le Digi contest a pour objectif d'encourager la création, le développement et la commercialisation de projets numériques.Pour cette nouvelle édition, le but est de récompenser les projets déjà opérationnels. Il y aura 13 lauréats qui se partageront plus de 12 millions de francs. Trois catégories sont ouvertes. Un prix spécial sera attribué à la start-up polynésienne de l'année.- l'exploitation de l'open data, la mobilité au service des citoyens- la fintech (technologies financières)- social business- objets connectés au service de la santé du sport et du bien-être- sécurité et cybersécurité- transformation digitale et accroissement de la compétitivité des entreprises- réseaux sociaux appliqués aux écosystèmes- transport et mobilité durable- le digital au service des talents de la culture, des médias ou de l'environnementCatégorie application mobile- 1er prix : 1 000 000 de francs- 2ème prix : 600 000 francs- 3ème prix : 400 000 francs- du 4ème au 8ème prix : 250 000 francsCatégorie plateforme collaborative- 1er prix : 1 500 000 francs- 2ème prix : 1 000 000 francs- 3ème prix : 500 000 francs- 4ème prix : 350 000 francsCatégorie internet des objet- prix unique de 3 500 000 francsPrix spécial pour la start-up polynésienne 2018- prix unique d'un montant de 3 000 000 francsLa date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 26 mars. Le téléchargement du dossier d’inscription sur le site de la DGEN ( www.dgen.pf ) pourra se faire à compter du vendredi 19 janvier.La remise des prix aura lieu le 5 avril.