Diffamation envers Edouard Fritch : Gaston Flosse condamné à une amende de 200 000 Fcfp

Le leader du Tahoeraa Huiraatira avait été condamné le 26 avril dernier par le tribunal correctionnel de Papeete, à 2 millions de Fcfp d'amende et à verser la somme de 200 000 Fcfp au titre de préjudice moral à Edouard Fritch.Gaston Flosse était poursuivi par le président du Pays pour diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique. Il avait accusé Edouard Fritch d'avoir acheté les électeurs pour remporter les dernières territoriales, des propos rapportés par La Dépêche de Tahiti les 29 et 31 octobre 2018.Ce jeudi en appel, la peine de Gaston Flosse a été revue. Il est finalement condamné à une amende de 200 000 Fcfp et 100 000 Fcfp de dommages et intérêts à verser à Edouard Fritch.