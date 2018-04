Dialyse : les malades bientôt évasanés pour suivre leur traitement ?

Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

Mais cette décision pourrait être annulée par le tribunal administratif. Les candidats qui n’ont pas été retenus pour l’appel d’offres ont déposé un recours devant la juridiction D’après le ministre, le choix du Cos s’est porté sur la société Isis car elle offrait de nombreuses garanties, notamment financières, qui correspondent à la volonté de maitrise des dépenses de la santé.« On a diminué le coût des dialyses qui étaient 39 000 francs, on l’a mis à 35000. »Et c’est aussi ce qui inquiètent les dialysés, qui se plaignent des conditions d’accueils des centres Apurad. Ils nettoient et montent eux même leurs machines, quant aux équipements, ils manquent sérieusement de confort… Joaquim Aukara, président de l’association des dialysés de Polynésie, remarque :« Les malades sont mal installés. »Le représentant des dialysés de Papara confirme :« L’accoudoir n’est pas très bien et le bras tombe un peu. Du coup, la veine explose… »Pourtant, les investisseurs étaient nombreux à répondre à l’appel d’offre du Cos, preuve de l’aspect lucratif des centres de dialyses. Lorsqu’on regarde les comptes de l’Apurad, l’argent ne semble d’ailleurs pas manquer. Les dotations de la CPS sont simplement utilisées pour autre chose que le confort des malades. Jacques Raynal indique :« Il y avait une polémique à un moment donné au conseil d’administration de la CPS sur un matelas financier que l’Apurad aurait constitué de plus de 300 millions… »C’est une des raisons de l’ouverture à la concurrence. Au 31 décembre 2016, 463 patients souffraient d’insuffisance rénale. On estime qu’il y en aura 600 d’ici 2022. Outre la création de nouvelles unités d’auto dialyse, le gouvernement compte aussi sur une augmentation du nombre de transplantation rénale pour endiguer le problème.