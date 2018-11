Devenu pasteur, un ancien DJ mixe et prêche dans un église

Dans une tonalité, plus consensuelle, le DJ/pasteur a réalisé vendredi à Berlin un set mariant house et voix gospel, notamment avec son morceau phare "We Magnify His Name" (2011), mettant en transe, aussi bien le public de jeunes clubbers que les fidèles plus âgés de la paroisse.

L'afro-américain Robert Hood, qui a quitté Detroit pour vivre en retrait dans la campagne de l'Alabama, a été ordonné pasteur en 2009, mais continue de produire une musique connue à travers le monde. "Je vivais une vie loin de Dieu, comme un fils indigne, j'ai dû opérer une renaissance, dites le ensemble 'renaissance'", a-t-il clamé, devant un public sceptique. Robert Hood était ensuite invité à prolonger la nuit dans l'un des temples, cette fois-ci entièrement païen, de la techno berlinoise : le mythique club Tresor, connu pour ses sous-sols moites et ses fêtes de 48 heures.