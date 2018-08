Deux nouveaux avions pour Air Tahiti

Deux nouveaux avions vont venir compléter la flotte de Air Tahiti. L’un devrait atterrir au fenua en 2021 et le deuxième, en 2022. La compagnie a signé une lettre d’intention avec le constructeur aéronautique ATR en juillet dernier. Dans ce document, il est question de l’acquisition de deux appareils ATR42-600. Ceux-ci disposent d’une nouvelle fonctionnalité qui permet de réduire les distances de décollage et d’atterrissage.



Cette évolution doit permettre aux ATR d’opérer sur des pistes qui ne sont accessibles à l’heure actuelle que par Twin Otter ou Beechcraft. La capacité de transport sera revue à la hausse. Des lignes déficitaires à l’heure actuelle pourraient devenir rentables.



Le coût total de l’investissement s’élève à 3 milliards de francs. Le compte-rendu du conseil des ministres affirme : "Cet investissement […] offrira de nouvelles opportunités de développement économique aux 3 700 habitants d’Apataki, Fakahina et Takume aux Tuamotu, et de Ua Pou et Ua Huka aux Marquises, mais également assurera la fiabilité des évacuations sanitaires des malades et des transports scolaires vers les îles principales de ces archipels."