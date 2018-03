CULTURE

Deux jours de blues au Méridien Tahiti

Mercredi 22 Novembre 2017 à 15:50 | Lu 298 fois

MUSIQUE - Le collectif Tahiti Rock et Artnow organisent la 3e édition de Bues Hotel. Deux soirées consacrées au blues se dérouleront à l'hôtel Méridien. Rose Mary & The Ride et le groupe AWEK se produiront vendredi et samedi. Mimifé sera également l'invitée de cet événement, accompagnée de Félix Vilchez.

