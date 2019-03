Deux femmes élevées au rang de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui

La cérémonie s’est déroulée vendredi 8 mars après-midi, dans les jardins de l’Assemblée de la Polynésie française, en présence notamment du président du Pays Edouard Fritch, de la ministre de la Famille, Isabelle Sachet, de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, de la ministre de la Modernisation de l’administration, Tea Frogier, de la sénatrice Lana Tetuanui, et de la députée Nicole Sanquer.



Fauura Bouteau et Irmine Tehei ont été reconnues pour leur engagement dans leurs domaines respectifs par la remise des médailles de l'ordre de Tahiti Nui.



Irmine Tehei est au service de tous et engagée au rayonnement de la femme polynésienne, sur le fenua et dans le Pacifique. Elle est une femme de cœur, une femme d’action, une femme engagée. Irmine a démarré dans la vie active en tant qu'animatrice culturelle, puis bibliothécaire à la maison des jeunes et de la culture à l’OTAC. Elle a ensuite été directrice de centre aéré, et chef de cabinet du ministre de la solidarité et de la famille. Elle a été à l'initiative de la création de l'association de consommateurs Te Tia'ara pour aider les familles en difficulté dans les logements sociaux qu'elle accompagnait. Aujourd'hui, elle est présidente de l'Union des femmes francophones d'Océanie et membre de l'Union des femmes catholiques. De son engagement au service des autres, dans sa paroisse auprès de son mari le diacre Albérique Tehei, sa foi la guide et constitue le pilier de ses actions pour des familles unies.