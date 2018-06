Deux cousins prennent l’avion avec plus de 8 kilos de paka dans leurs valises

J-B. C.

Les deux hommes était partis mardi de Huahine pour gagner Moorea, une destination selon eux moins risquée que l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Mais manque de chance pour eux, des douaniers procédaient ce jour-là à des contrôles sur l’aéroport de l’île sœur.Dans quatre valises distinctes, les fonctionnaires ont donc découvert quelque 8,2 kilos de paka. Drogue que les deux hommes entendaient revendre sur Tahiti, après avoir pris le ferry.Le plus âgé, déjà condamné pour des faits similaires, a écopé de six mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Son cousin, dont le casier judiciaire était vierge jusqu’à aujourd’hui a lui été condamné à six mois de sursis.A noter que sur ce même vol, un autre individu transportait, lui, 554 grammes de paka répartis dans 90 boites d’allumettes. Déjà condamné par le passé et de surcroît toujours sous le coup d’un contrôle judiciaire, il a été envoyé pour six mois à la maison d’arrêt.