Deux cas de dengue 2, la dengue 1 circule toujours

Deux cas de dengue 2 ont été confirmés à Raiatea, liés géographiquement : l'un en semaine 23 et l'autre en semaine 25. La Veille sanitaire rappelle que ce sérotype n'ayant pas circulé sur le territoire depuis l'an 2000, cet événement pourrait entraîner une

épidémie de grande ampleur.



Un appel est lancé à toute la population pour éliminer les gîtes larvaires à son domicile et sur son lieu de travail une fois par

semaine.



Par ailleurs, la dengue 1 circule toujours, à Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Moorea. 26 cas ont été confirmés et 1 cas probable. La dengue touche en majorité les enfants de moins de 15 ans.



Retrouvez le bulletin de veille sanitaire en intégralité ici :