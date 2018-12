Deux blessés au collège Maco Tevane après l’effondrement d’un mur

Rédaction web

Un pan de mur d’enceinte s’est effondré, ce mardi après-midi au collège Maco Tevane, sur près de 60 mètres de long, comme l’on annoncé nos confrères de Radio 1. Selon un témoin sur les lieux, le mur en question, situé côté mer en bordure du terrain de sport de l’établissement, était déjà penché et l’effondrement serait intervenu après que deux élèves sont montés dessus.Deux collégiens ont été blessés dans cette chute, l’un légèrement, l’autre plus gravement avec une jambe fracturée, selon les informations recueillies auprès de la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE). Après l’évacuation des deux blessés par les secours, la zone a été sécurisée par un ruban, puis le reste du mur a commencé à être démoli par un Pel-Job, pour des raisons de sécurité.Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.