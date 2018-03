Deux avions se heurtent au sol à Roissy, aucun blessé

AFP

"Vers 7h30, un avion vide au tractage a heurté la queue d'un deuxième qui se dirigeait vers la zone de décollage et a endommagé sa dérive", a indiqué une source aéroportuaire. L'accident n'a fait aucun blessé et le trafic n'a pas été perturbé, a-t-elle précisé, confirmant une information de France Info."La dérive de l'Airbus A320 assurant le vol AF1084 en partance pour Tunis a été heurtée à Paris-Charles de Gaulle par le bout d'aile d'un Boeing 777", a confirmé Air France. Une enquête est en cours au sein de la compagnie, propriétaire des deux avions, et des autorités de la plate-forme aéroportuaire.Les 58 passagers, indemnes, ont tous été transférés sur le vol suivant dans la matinée.Les photos d'un témoin publiées sur son compte Twitter @JeanCesarCaron montrent l'A320, immatriculé F-GKXJ, tracté après l'accident, la dérive cisaillée à mi-hauteur.