Deux Polynésiens aux championnats du monde Gran Fondo UCI

​M.D-M

Ils viennent de l'apprendre : Raimana Mataoa et Serge Dunoyer, deux cyclistes de Polynésie, se sont qualifiés pour l' UCI Gran Fondo World Championships.Pour espérer se qualifier pour ce championnat du monde de cyclisme amateur sur route, il faut participer à au moins une épreuve de qualification. Seuls les coureurs terminant dans le premier quart du classement dans leur catégorie sont sélectionnés. 22 courses sont organisées dans le monde.Raimana, qui fait partie du Velo club de Tahiti, a gagné sa place dans la catégorie des 19-34 ans en participant à une course au Canada. Il ne s'est pas qualifié d'office, mais a reçu une Wild card.Serge Dunoyer, du club Fei-Pi participera aux championnats dans une autre catégorie : les 35-40 ans. Il s'est qualifié en participant à une course en AustralieRaimana est technicien en télécommunications, mais il trouve tout de même le temps de s'entraîner tous les jours. Nul doute qu'il sera prêt pour le championnat qui aura lieu du 30 août au 2 septembre en Italie.