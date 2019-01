Détournements de fonds : Howard Vairaaroa débouté en appel

Rédaction web

En janvier 2018, le maire de Fakarava Howard Vairaaroa, avait été condamné à dix mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité pour une série de détournements de fonds publics dénoncés en 2014 par la chambre territoriale des comptes. La CTC avait découvert que le groupe électrogène de la commune de Aratika servait également à alimenter l’agence OPT et le magasin du conseiller municipal Jean-Claude Rattinassamy.Mais pas seulement. La Chambre a découvert une dépense de 650 000 Fcfp pour des billets d'avion de Howard Vairaaroa et plusieurs membres de son conseil municipal entre les Tuamotu et Papeete sur le budget de la mairie.Autre point : un projet finalement abandonné de centrale hybride à Fakarava a donné lieu à 2,7 millions de Fcfp "d’études"» auprès d’une société sur simple décision du maire et sans aucune validation par le conseil municipal, expliquaient l'année dernière nos confrères de Radio 1.Enfin, le maire avait commandé 120 compteurs électriques pour un coût de 2.5 millions de Fcfp. La moitié a été installée et l’autre a disparu.Ce jeudi en appel, Howard Vairaaroa a été débouté. Les peines annoncées en première instance ont été confirmées.