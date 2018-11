Des sénatrices s'inquiètent des moyens du sport dans les outre-mer, "terres de champions"

AFP

Dans leur rapport intitulé "la jeunesse des outre-mer et le sport", elles rappellent aussi "l'urgence d'un réel rattrapage" pour les équipements sportifs, sur des territoires globalement sous-dotés et où les contraintes géographiques (îles, zones difficiles d'accès et plus exposées aux aléas climatiques) jouent comme autant de freins.Alors qu'un plan prévoyait fin 2016 des investissements à hauteur de 80 millions d'euros sur quatre ans, "un effort sans précédent" mais dont elles interrogent la pérennité, les sénatrices préconisent un plus grand recours aux structures modulaires et mobiles et un meilleur partage entre les acteurs.Leur rapport s'interroge aussi sur un haut niveau en "perte de vitesse". "Nous avons constaté que depuis 10 ou 12 ans ces terres de champions étaient nettement moins pourvoyeuses de médailles au niveau international. Aux derniers Jeux olympiques et au dernier Championnat du monde, seuls trois représentants de la Martinique et de la Guadeloupe étaient présents dans les équipes de France (d'athlétisme). Il y a une quinzaine d'années, les outre-mer représentaient environ 50 % de l'effectif", souligne dans le rapport l'entraîneur Guy Ontanon, référent des territoires ultramarins à la Fédération française d'athlétisme.Les sénatrices relèvent que les fédérations traitent de manière inégale l'outre-mer dans leurs feuilles de route pour le haut niveau et appellent à la nomination de "référents nationaux" dans "chaque grande discipline olympique".Enfin, les élues estiment que les Jeux oympiques de Paris 2024 doivent aussi être une occasion pour les territoires d'outremer. "Les territoires ultramarins, présents dans l'ensemble des bassins océaniques, pourraient offrir aux pays voisins de leurs zones des structures d'entraînement", dans les mois qui précèdent les JO, estiment-elles.