Des riverains s'opposent à l'implantation d'un abattoir à Raiatea

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Les riverains du quartier de Hamoa disent avoir été trompés. Certains craignent même pour leur activité touristique situé à quelques centaines de mètres d'où doit être implanté l'abattoir. Ils ont donc décidé de se constituer en association et de monter au créneau pour contrer le projet."On apprend presque par hasard qu'il y a un abattoir qui va se construire côté montagne. Je me demande qui sont ces gens normalement constitués qui peuvent installer un abattoir à côté d'une pension touristique. J'aimerai que quelqu'un puisse répondre à cette question déjà. Il y a beaucoup de gens qui sont également remontés sur cet enfumage, car c'est juste un enfumage" s'indigne Bruno Fabre, porte-parole du collectif."Beaucoup de gens se sentent trompés. Notre but, c'est de contrer ce projet : on va se constituer en association et trouver un avocat spécialisé dans le droit administratif afin de contrer cette agression par une autre agression" poursuit-il.