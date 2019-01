Des poteaux d’information pour les arrêts de bus

Rédaction web avec Sophie Guébel et Naea Bennett

Les transports en commun roulent vers la modernité. C’est en présence du ministre de l’Équipement et des Transports, René Temeharo, que le premier poteau d’information à destination des usagers de bus a été dévoilé ce jeudi matin à Titioro.Avec le quartier de Mamao, ils seront les premiers à en être équipés. 140 bornes doivent être installés en janvier ; 600 d’ici la fin des opérations dans quelques mois.Les poteaux comportent le numéro de la ligne de bus, la fiche horaire et un QR code lié à une application pour connaître l’arrivée du bus en temps réel."Nous avons voulu mettre une petite touche d’innovation à travers nos smartphones, confie le ministre René Temeharo. Ça permettra aux usagers, et notamment aux touristes de savoir qu’à tel arrêt, tel bus arrivera à telle heure."Reste à attendre l’arrivée des nouveaux bus pour se servir de l’application. Les premiers doivent être opérationnels au mois d’avril, selon le délégataire de service public.Au total, 240 bus devraient être renouvelés d’ici 2021. Coût de ce programme d’investissement pluriannuel du pays : 485 millions de francs, comprenant aussi 40 nouveaux abris-voyageurs.Ce système moderne exigera plus de discipline de la part des usagers. Fini les stops aux endroits non matérialisés, il faudra se rendre uniquement aux points d’arrêts.