Des pirogues à balancier made in France

Ces pirogues effilées, avec un balancier à gauche et un gouvernail qui leur permettent d'affronter la houle du Pacifique - ou de la côte basque -, sont "le plus vieux moyen de transport de l'humanité, le sport des rois hawaïens", s'enthousiasme Guy Ringrave, directeur et co-fondateur de Woo.



Après des débuts difficiles puis un succès confirmé par la production au Pays basque de la célèbre pirogue "Pueo", à la demande même de ses créateurs hawaïens (Kamanu Composites), Woo vient de lancer sur le marché des sports de glisse la "plus petite pirogue au monde".



Baptisée "Féline", cette pirogue monoplace a déjà doublé les ventes de cette petite PME de 5 salariés: "Nous fabriquions bon an mal an une centaine de pirogues. Avec l'arrivée de 'Féline', nous avons déjà rempli un carnet de 80 commandes ce qui correspond à sept mois de travail", se réjouit Guy Ringrave.



Pour Woo, le principal frein à l'achat de ses pirogues est en effet lié au transport et à l'encombrement. "En Europe, il n'est pas aisé de stocker chez soi des pirogues de 6 mètres. Les premiers bateaux que nous fabriquions étaient d'une taille de 6,20 m", explique M. Ringrave.



"Contrairement aux États-Unis où tout est grand, en Europe nos voitures sont petites. Le toit d'un break ne peut pas transporter un bateau de plus de cinq mètres, nos garages mesurent en moyenne 5,50 m... et nos vagues sont plus courtes que dans le Pacifique. Il fallait donc concevoir un bateau plus petit d'un mètre", résume le patron de Woo.