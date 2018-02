Des photos des premiers appareils de Tahiti Nui Helicopters dévoilées

​Rédaction web

La société Tahiti Hélicoptères a effectué son dernier vol en juin dernier. Aucune autre société privée n'avait encore repris les vols. Mais Air Tahiti Nui a annoncé l'ouverture d'une nouvelle compagnie d'hélicoptères.Mercredi, la page Aviation Geeks Tahiti a dévoilé des photos des appareils de Tahiti Nui Helicopters. La société est détenue à 50% par la compagnie au tiare et à 50% par le groupe franco-suisse HBG, leader du marché de l'exploitation des hélicoptères en France au travers de ses filiales Mont Blanc Hélicoptères et Hélicoptères de France.Selon Aviation Geeks Tahiti, l'un des appareils de Tahiti Nui Helicopters sera un Airbus Helicopter H135 (Eurocopter EC135T2) immatriculé F-GVYM (msn 252) sorti d'usine en 2002 et volant pour Mont Blanc Hélicoptères comme appareil de substitution (Spare) pour son activité SAMU depuis avril 2010.Le lancement commercial de la nouvelle compagnie est prévu début mai 2018.