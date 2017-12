Des pêcheurs secourus au large de Makemo

Rédaction web

La nuit n’a pas été très calme pour le centre de recherche et de sauvetage en mer (JRCC). Ce dimanche, vers 19h30, un navire de pêche les a avisés qu’il avait un problème sur une hélice. Quelques minutes plus tard, le bateau s’est échoué sur le récif de l’atoll de Motutunga, au large de Makemo. Quatre personnes se trouvaient à son bord.Elles ont été hélitreuillées et ramenées à Fakarava par le Dauphin. Aucune d’entre elles n’a été blessée.Le navire repose toujours sur le récif. Selon le JRCC, il n’y a aucune trace de pollution pour le moment.