Des passagers bloqués 16 heures à bord d'un avion dérouté au Canada

AFP

Un avion de secours a fini par arriver à Goose Bay en fin de matinée dimanche. Les passagers ont été transférés à son bord par bus et l'avion a décollé en milieu d'après-midi pour les ramener à Newark, leur point de départ, a précisé CBC.L'un des passagers, Sonjay Dutt, joint par téléphone, s'est plaint qu'il ne faisait pas très chaud dans l'avion immobilisé et que l'arrivée de nourriture et de cafés dimanche matin après des heures d'attente n'avait pas suffi à apaiser la grogne des passagers.Il faisait -30 degrés Celsius à Goose Bay et le froid pourrait être à l'origine du mauvais fonctionnement d'une porte qui a empêché l'avion de repartir.Une bonne partie du Canada, notamment l'est du pays, a subi pendant le week-end des épisodes de froid glacial et d'importantes chutes de neige qui ont perturbé le trafic routier et provoqué des annulations de vols dans plusieurs aéroports, notamment à Montréal.