Des oranges à faire pâlir le soleil

Si les anciens sont bien représentés, toujours bon pied bon œil, les jeunes sont là pour perpétuer la tradition. Ce que confirment Aroarii Teremate et Moehau Nauta.."Nos papas et nos grand-pères montent au plateau depuis leur plus jeune âge, et pour continuer la tradition nous prenons la relève".



Si pour l'un, c'était sa première expédition, pour l'autre, c'est depuis l'age de six ans qu'il participe à la cueillette. "Je commence à bien connaître la vallée et chaque année, j'ai hâte d'y retourner."