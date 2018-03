Des navettes pour rejoindre Papeete en bateau jeudi

La société Moorea Mahana Tour propose des navettes de 30 minutes en bateau entre la côte ouest (Ponton de Orohiti à Punaauia )et la marina de Papeete.



Sur sa page Facebook, l'entreprise annonce que les départs des navettes débuteront au ponton de Orohiti à :

06h00, 07h00 et 08h00 pour des retours à 15h30, 16h30 et 17h30.

Le tarif est de 1500 Fcfp l’aller/retour par personne et 1000 Fcfp l’aller simple par personne (à régler sur place).



Les places sont limitées, et de nombreuses personnes se sont déjà manifestées.