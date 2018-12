Des moniteurs se forment au para va'a

En Polynésie, le para va'a, c’est 27 associations dont 1 300 licenciés, des personnes en difficultés physique ou mentale. Et afin de mieux les accompagner, des formations sont dispensées aux moniteurs depuis lundi à Faa'a. En effet, la Fédération française de canoë-kayak et celle de Polynésie ont ouvert une première formation gratuite pour améliorer leur technique et maintenir un vivier d’athlètes et d’entraîneurs para va'a en Polynésie. 7 clubs dont Raiatea, Moorea, et Tahiti se sont déjà inscrits. "Pour une mixité de public, plus on aura des enfants autour de nous qui vont voir des personnes en situation de handicap ramer, moins on va avoir de différences. (...) On essaie d'avoir un autre regard sur le handicap et sur la façon de penser un handicap sur l'eau" explique Alain Barrere, directeur de la Fédération Polynésienne des Sports Adaptés et Handisport.Jean-Christophe Gonneaud, conseiller technique national a la Fédération française de canoë-kayak, suit les athlètes handisports de France depuis plus de 30 ans. Dans ses cours théoriques, il travaille beaucoup sur le dialogue et la confiance pour aider les rameurs à transmettre leur énergie au va'a : "Il faut poser beaucoup de questions à l'athlète afin de faire un bilan du sportif et l'installer le mieux possible dans son embarcation et qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. (...) Prenez le temps, ayez l'envie d'accueillir des personnes en situation de handicap dans votre club. C'est un plus pour tout le monde. On analyse, on réfléchit, on travaille ensemble... Cela va même améliorer votre analyse technique de la rame". Seul regret du formateur aujourd’hui, l’absence de structure pour faciliter la mise à l’eau des para va'a.