Des locaux pour le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest

Rédaction web avec communiqué

C'est un nouveau départ pour le tourisme à la presqu'île. Ce vendredi, les locaux du comité de Taiarapu-Ouest ont été inaugurés. Une installation qui devenait essentielle avant l'arrivée du bateau de croisières, le Paul Gauguin, en juillet prochain.Le navire fera cinq escales dans la commune de Vairao en 2018. Ce comité et ses locaux ont pour objectif de permettre aux habitants et aux professionnels du tourisme de se regrouper pour organiser les escales.Les infrastructures nécessaires à l'accueil des croisiéristes sur le quai sont en cours d'installation. Un ponton flottant devrait être installé d'ici juin. Un communiqué de la présidence précise :" Par ailleurs, le ministère du Tourisme apporte son soutien financier au comité du tourisme de Taiarapu Ouest qui a sollicité une aide pour son programme d’actions dans le cadre de l’accueil des croisières du Paul Gauguin. "Le souhait des membres du comité est de pérenniser ces escales dans le temps et de pouvoir faire venir d'autres bateaux de croisières sur la presqu'île de Tahiti.