Des idées de repas made in fenua pour Noël

Le chef Jean-Pierre Desperiers cuisine les produits locaux depuis plus de 40 ans et il fait régulièrement ses courses au marché de Papeete. Sur les étals, les produits frais sont des ingrédients de choix pour concocter un menu de Noël 100% local. Et faire ses courses avec les produits du marché, c’est aussi faire le choix d’une consommation responsable. Car acheter des produits importés, outre le prix qui est plus élevé en raison du voyage, "cela ne respecte pas la planète" explique le chef. Et en plus, on fait travailler l'économie locale.Pour accompagner son poisson par exemple, un gratin à base de fruits et légumes de saison se mariera parfaitement au plat de résistance. "Puisqu'on a des ananas, puisqu'on a des patates douces... faisons un gratin à l'ananas et aux patates douces !" poursuit Desperiers. Orange, violette ou blanche, les différentes variétés de patates douces donneront une touche de couleurs aux assiettes.