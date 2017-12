Des étudiants polynésiens réalisent un bonhomme de neige aux couleurs du fenua

Rédaction web

Dans le froid et la neige, les étudiants polynésiens de Montpellier ont décidé de ne pas se laisser abattre. Quelque peu tristes de ne pas pouvoir passer les fêtes de fin d'année chez eux, au fenua, ils se sont réunis dans les montagnes pyrénéennes, à Font Romeu, dans le sud de la France, pour célébrer Noël.Armés de doudounes, gants, bonnets et, tout de même, lunettes de soleil, ils ont rassemblé leurs forces pour construire ensemble un bonhomme de neige.... et pas n'importe lequel! Celui-ci arbore le drapeau de la Polynésie française.Loin des yeux mais pas loin du coeur, les étudiants de Montpellier ont souhaité faire passer un message à leurs familles au fenua :" Les étudiants de Montpellier qui fêtent Noël à la neige dans les Pyrénées à Font Romeu, souhaitent un joyeux Noël et de bonnes fêtes à nos familles, amis et à tous les Polynésiens. Un peu nostalgique en ces périodes de fêtes nous avons réalisé un bonhomme de neige au couleurs de notre fenua.On embrasse tous nos parents. Loin des yeux mais prêts du coeur."