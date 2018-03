Des enchères pour se meubler à petits prix

Rédaction web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

En tout c’est plus d’une centaine de lots qui seront mis en vente. Ceux-ci seront attribués au plus offrant et pourront être payés en espèces ou par chèque. On écoute les précisions de Serge Leontieff, le commissaire-priseur. "C'est une vente exceptionnelle de meubles qui sont en général très prisés par les gens". Tables, chaises en teck, matelas, de quoi rhabiller votre intérieur du sol au plafond. "Il y a aussi la literie, matelas... il y a au total trente trois chambres complètes et divers accessoires qui vont avec".Les mises à prix de départ sont basses. "J'ai l'habitude de démarrer bas, les gens le savent et viennent." assure l'homme au marteau. "Pour une chambre complète, la mise à prix est de 25 000 Fcfp".Transat, table de chevets, fauteuils, si vous voulez changer de déco sans faire appel à Damidot, une seule adresse: L’hôtel InterContinental Tahiti, dès dimanche matin, et ce jusqu'à 11 heures. Prévoyez camion ou pick-up si vous comptez acquérir des meubles, car ceux-ci doivent partir dans la foulée.