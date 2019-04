Des éclairs impressionnants illuminent le ciel de Tahiti

Ce vendredi, une partie des Tuamotu est toujours en vigilance jaune pour les orages. Météo France prévoit un temps ensoleillé au Nord de l'archipel, plus mitigé entre Anaa, Makemo et Reao où éclaircies et averses localement orageuses alternent. Ce temps variable devrait gagner samedi les régions de Fakahina, Napuka et Puka-puka. Enfin, du Sud Tuamotu aux Gambier, le temps s'annonce sec sous un ciel peu à passagèrement nuageux.À Tahiti et Moorea, la journée de vendredi est globalement bien ensoleillée. Léger bémol sur le relief en milieu de journée. Samedi, peu de changement en vue.