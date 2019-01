Des dizaines de chiens perdus à cause des feux d'artifice

"C'est tous les ans la même chose. Les animaux sont terrorisés par les feux d'artifice. Cela fait un bruit énorme pour eux comme ils ont une ouïe beaucoup plus fine que nous. Et ils ne connaissent pas l'origine de ce bruit, donc ils pensent être en situation de danger immédiat et cherchent alors à s'enfuir par tous les moyens. Les orages qu'il y a eu ce moment est un gros facteur de stress pour eux" explique le vétérinaire de la clinique de Tamanu, Patrick Pierron.Depuis le 20 décembre, le soir du feu d’artifice dans la commune dans la commune de Paea, Nono, la chienne de Annette Apuarii, s'est échappée. Pourtant, par précaution, ses maîtres l’avaient enfermée dans une cage. Mais apeurée par les bruits des pétards, l’animal est parvenu à s’enfuir en grimpant contre la grille.Et comme pour des dizaines d’autres chiens égarés, les annonces se multiplient sur les réseaux sociaux depuis la nuit du réveillon. Si certains chiens sont rapidement retrouvés, Annette continue de chercher le sien dans son quartier. Elle espère que Nono sera vite retrouvée : "J'ai passé un mauvais Nouvel An. On a tellement l'habitude qu'elle soit avec nous".