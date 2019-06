Des danseuses étrangères devant le jury du Conservatoire

Elles viennent surtout du Japon, de Hawaii, des États-Unis ou encore de métropole, et elles sont toutes tombées amoureuses du ’ori tahiti. Depuis plusieurs semaines, ces 15 danseuses ont suivi des cours intensifs de danse et d’art traditionnel au CAPF. Vendredi matin, c’était le moment d’affronter le regard du jury.



"On est toujours stressées devant un jury, forcément. Maintenant, cela a été un travail où on a été vraiment suivies par de très bons professeurs. Ils ont été à l'écoute. On a pu s'entraîner entre nous, et on a aussi pu demander des conseils. Donc finalement, une fois la minute passée devant le jury, on oublie tout et on vit vraiment la musique" confie Jennyfer Audibert, participante au stage international de ’ori tahiti au CAPF, et qui vient de métropole.



Ces danseuses avouent investir du temps et de l’argent pour participer au stage qui comporte 12 heures 30 de cours par semaine. Leur objectif : obtenir une attestation pour pouvoir passer le niveau supérieur. En effet, le stage du Conservatoire est une référence à l’international. "Cette danse vient de Tahiti, donc c'est logique pour moi que je veux l'apprendre ici et rencontrer des gens d'ici. C'est leur culture. C'est important pour moi et c'est pour ça que je suis ici" nous dit Anna Soldaténko, une jeune Suédoise participante au stage.