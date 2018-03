Des danseurs internationaux à la rencontre de nos petits rats

"Vos pointes, les filles, vos pointes" s'égosille Annie Fayn, tandis que sa fille, Marion Fayn, pousse les danseuses à ne pas traîner en coulisses. C'est du détail, mais en danse classique, chaque détail compte. Et le spectacle approche : vendredi et samedi, environ 200 danseurs se produiront au grand théâtre. Surtout des danseuses, d'ailleurs, en classique, moderne, jazz, claquettes et danse contemporaine.



Mais aussi quelques garçons. Florian Teatiu proposera un solo tout en émotion. Et le binôme Ngaere Jenkins (une maori de Nouvelle-Zélande) et Sebastian Geilings, à la fois puissant et sensuel, sera un autre temps fort de la soirée. Ces deux danseurs sont des solistes de l’école nationale de danse de Nouvelle-Zélande.



Et l'académie, toujours ouverte aux différentes formes de danse, va aussi proposer un duo de danse contemporaine (Florian Teatiu) et de ori Tahiti (Tuarii Tracqui), en ouverture du spectacle.