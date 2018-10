Des cours d'agriculture pour mieux faire face au handicap

​Avoir la main verte, cela s’apprend. Et tailler un arbuste nécessite quelques connaissances pour préserver ses plantations. Agriculteurs, moniteurs, encadrants et éducateurs de centres d’aide aux personnes handicapées s’initient aux gestes de base depuis le mois de mars afin de pouvoir accompagner par la suite des personnes en situation de handicap vers le savoir et l'emploi de l'agriculture bio.

Et de la théorie à la pratique, il n’y a qu’un pas et quelques coups de sécateur : "Aujourd'hui, on leur apprend la base du taillage. (...) Il y a des techniques à connaître, mais surtout, il y a l'amour de la plante. Il faut aimer être dans la nature" explique Philip Falchetto, agriculteur depuis une dizaine d'années.