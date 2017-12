Des courriers par milliers dans la boîte aux lettres du Père Noël

L’office des postes et des télécommunications (OPT) assure le secrétariat du père Noël. Dans un petit bureau de l'hôtel des postes, six agents s'attellent à l'ouverture du courrier. Entre 4000 et 5000 lettres adressées au père Noël sont à traiter chaque mois de décembre.



Des listes de jouets principalement, accompagnées d'illustrations et de dessins, mais aussi des lettres plus intimes, qui retiennent l'attention des lecteurs. Carl Terai, agent de l'OPT découvre une lettre poignante d'un enfant qui a perdu sa maman :



"Les messages des enfants qui ont perdu un parent ou dont le papa et la maman sont séparés , ça touche. On se doit de répondre pour apporter du réconfort."



Les premières lettres ont été postées début décembre. Et se sont accumulées dans les boîtes aux lettres à l’approche du jour J. Le personnel se mobilise à tour de rôle pour les lire et y répondre. Dans les enveloppes, les collages et les dessins prêtent à sourire. Et parfois en dépliant les lettres en papier, les mots écrits de la main d'un enfant touchent en plein cœur. Imeria explique :



" Il y a des enfants qui demandent pas beaucoup de jouets, mais surtout d'être avec leurs parents, avoir un repas ou d'être avec leurs grand-parents."



L'’OPT a déjà répondu par le passé de manière très personnelle à certains enfants et familles. Des mots pour soulager les maux et apporter du soutien pour les fêtes de fin d'année.



Toutes les lettres adressées au père Noël, affranchies ou pas sont réceptionnées. Elles ont été postées depuis Tahiti, des îles et même de métropole. Des boîtes spéciales sont encore à disposition dans les agences postales. Et promesse du Père Noël, il répondra même s’il est en retard.

Thomas Chabrol