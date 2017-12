Des cadeaux de Noël de retour dans les magasins

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette et Brandy Tevero

Au lendemain de Noël, la déception se lit sur quelques visages. Dans un magasin de jouets de Papeete, les premiers parents sont revenus avec les cadeaux de leurs enfants. Défauts ou pièces manquantes, les jouets ne peuvent rester dans les foyers. Retour chez le vendeur. Un papa détaille :« Je suis venu ramener un talkie-walkie que j’avais offert à mon fils. Il ne marche pas bien. Mon enfant était un peu déçu mais il a eu d’autres cadeaux, donc ça va… »Le client repart avec un avoir. A côté de lui à la caisse, une jeune femme attend.Dancy aussi est venue rapporter le cadeau qu’elle avait fait à son neveu à Noël. Le bureau qu’elle avait acheté ne peut être monté à cause d’un défaut de fabrication. La cliente opte pour un autre modèle pour des raisons de délai. Si non, elle devrait attendre que la table soit renvoyée en France puis réexpédiée vers le fenua.Dans ce magasin, les retours commencent à arriver. Un phénomène habituel dans les jours qui suivent Noël. Mais ce n’est pas le cas dans tous les magasins de la capitale.Du côté des librairies, la matinée du 26 décembre a été plutôt calme. Les retours ont été inexistants ou presque. Valérie Brilland, responsable de la librairie, s’étonne :« Il y a eu très peu de retour pour le moment. Un seul retour pour l’instant C’est bizarre parce que l’année dernière il y en a eu beaucoup. Il faut peut-être attendre encore un peu. Je pense que ça va bouger. »Même constat du côté d’un magasin d’électroniques. Les acheteurs ne se sont pas pressés en ce lendemain de fête. Si les retours ne sont pas nombreux, c’est aussi peut-être à cause de l’importance des réseaux sociaux.Depuis le 25, sur les groupes de vente et d’échanges d’objets en tout genre, de nombreux messages sont apparus. Consoles de jeux vidéo, habits, parfums et bien d’autres « objets neufs » ou « offerts » ont fait leur apparition. Il arrive parfois que le père Noël fasse des erreurs.