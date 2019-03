Des ateliers de prévention au lycée agricole de Taravao

Rédaction web avec Oriano Tefau

Et pour terminer la matinée un petit challenge entre équipes était organisé pour motiver les élèves à se surpasser. Une formule en adéquation avec le thème du jour : "Pourquoi je dois aller me battre contre toi si je peux faire autre chose pour essayer de m'évader dans mon esprit ? Comme faire des sports de combat... qui sont bien encadrés par exemple" a expliqué Gordon Barff, directeur du lycée.À l’image d’une des salles d’entrainement de ju-jitsu brésilien incontournable du fenua, la tahitian top team. En face des élèves, le champion Dany Gerard a parlé avec eux des risques engendrés par la violence. Les élèves étaient captivés et ont eu en bonus une photo de classe avec le champion. "Dany Gerard leur a parlé pendant 2 heures, et aucun élève ne s'est endormi ou faisait autre chose !" a ajouté Gordon Barff.Aujourd'hui, les élèves termineront leurs projets avec des ateliers de sensibilisations à une bonne alimentation pour être bien dans son corps et dans sa tête.