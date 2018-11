Des Miss mises à l'épreuve

Le questionnaire comporte 60 questions qui portent sur divers thèmes : actualité, littérature, sports ou encore logique.



Actualité (10 points)

01) Qu’a-t-on célébré en France le 11 novembre dernier ?02) Quel pays a décidé par referendum de quitter l’Union Européenne en 2016?03) Qui est le Premier Ministre français à la date du 17 novembre 2018?04) Quel état américain est actuellement ravagé par les flammes, avec plus de 55 000 hectares brulés ?05) Quel pays l’équipe de France de football a t’elle affronté lors de la finale de la Coupe du Monde le 15 juillet 2018 en Russie ?01) Quel célèbre écrivain débute son plaidoyer en faveur du capitaine Dreyfus par “J’accuse…” ?Marcel ProustEmile ZolaVictor HugoAlphonse de Lamartine02) On écrit des…Choux-fleurChoux-fleursChou-fleurChou-fleurs03) Quel est l’accent du deuxième e sur le mot FENETRE ?Accent graveL’accent aiguL’accent circonflexeAucun accent04) À quel animal l’adjectif « hippique » se rapporte-t-il ?Au chienAu canardAu chevalAu hibou05) Quelle est la bonne orthographe ?MéditerranéeMéditteranéeMéditerannéeMéditterrannée06) Complétez la liste : Athos, Porthos et …LagardèreAramisBayardD’Artagnan07) Que signifie « narquois » ?Triste et silencieuxColoré et vivantBoisé et ancienMalicieux et moqueur08) Parmi les termes suivants, lequel n’est pas un synonyme de « fringale » ?AppétitFaimCrédulitéAvidité09) Que signifie "prosélytisme" ?Fait pour un homme de pouvoir se marier avec plusieurs femmesZèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d’imposer ses idéesDon de voyanceHaine féroce pour toutes les innovations10) Quelle est la première personne singulière du verbe « appeler » au présent de l'indicatif ?J’appeleJ’appelleJ’apelleJ’apele01) Quel roi de France était surnommé « Le Roi-Soleil » ?ClovisCharlemagneHenri IVLouis XIV02) Parmi les hommes politiques suivants, lequel a pris le pouvoir à partir de 1959 à Cuba ?Fidel CastroFulgencio BatistaHugo ChavezChe Guevara03) De quel pays Bachar el-Assad est-il président ?La TurquieL’IranLe PakistanLa Syrie04) Dans quelle ville de la Côte d’Azur les stars déambulent-elles sur la Croisette ?GrasseCannesSaint-TropezMonaco05) En quelle année Adolf Hitler prend-il le pouvoir en Allemagne ?192919311933193706) Quel est le plus grand pays du monde ?Les Etats-UnisLa ChineLe CanadaLa Russie07) Quel est le plus grand département de France métropolitaine ?La GirondeLa GuyaneLa DordogneParis08) Qui déclare en 1944 : “Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré !”Georges ClémenceauPhilippe LeclercLéon BlumCharles de Gaulle09) Quelle est la capitale du Maroc ?CasablancaTangerMarrakechRabat10) Quelle est la capitale de la Pologne ?CracovieVarsovieWroclawLodz01) Qui a remporté le tournoi de Roland Garros en 2018 ?Raphael NadalNovak DjokovicRoger FedererHugo Humbert02) Dans quelle ville se trouve le club de football de Chelsea ?LondresMilanMadridManchester03) Qui est Laura Flessel ?L’actuelle Ministre des sportsUne quintuple médaillée olympique d’escrimeL’inventeur du célèbre fromage fraisLe lauréat du Goncourt 201804) Combien de titre de champion du monde, le judoka Teddy Riner détient-il ?101205) En quelle année auront lieu les jeux olympiques d’été à Paris ?201920202024202806) Quel club Zinedine Zidane a-t-il entrainé en 2018 ?Le PSGAltetico de MadridLe BayernLe Real Madrid07) Parmi ces joueurs lequel fait partie de l’équipe de France de Handball ?Luka KarabaticZlatan IbrahimovicNovak DjokovicLuka Modric8) Qui est Alice Renavand ?La Maman de Maeva CouckeUne romancière célèbreUn chef étoiléUne danseuse étoile9) Comment s’appelle le sélectionneur des Bleus lors de la coupe du monde 2018 ?Aymé JacquetNeymar da Silva Santos JuniorZinedine ZidaneDidier Deschamps10) Quelle est la distance d’un marathon ?42km42,195km42,550km43km01) Dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker : “ Je suis ton père” ?Star Trek2001 l’Odyssée de l’espaceSoleil vertStar Wars02) A ce jour, quel est l'album le plus vendu au monde ?« Mon pays c’est l’amour » de Johnny Hallyday« Back in back » des AC/DC« Lemonade » de Beyonce« Thriller » de Mickael Jackson03) Qui a composé "L'Ode à la joie", hymne de l'Union européenne ?WagnerBeethovenHaydnMozart04) Qui est le réalisateur du Grand Bain ?Luc BessonGuillaume CanetGilles LelloucheDany Boon05) Quelle superstar américaine de la chanson commence sa carrière dans le groupe “Destiny’s Child” ?BeyonceNicki MinajRihannaTaylor SwiftLa mère de Lucie a 3 enfants, ces deux premières filles se nomment Marie et Anna. Comment s’appelle son troisième enfant ? (1 point)Vous entrez dans une pièce une allumette à la main. Il fait noir et les seuls producteurs de lumière sont : une bougie, une cuisinière à gaz et une lampe à pétrole. Qu'allumez-vous en premier ? (1 point)Vous vous envoler pour le concours Miss Monde qui aura lieu à Sanya (Chine). Vous décoller de l’aéroport Charles de Gaulle à 12h30 heure locale, vous faites escale à Hong Kong pendant 4 heures avant de reprendre un vol pour Sanya qui durera 4 heures. (1 point)A quelle heure arriverez-vous à Sanya en heure locale sachant qu’il a actuellement +7h de décalage horaire avec Paris, que la durée de vol entre Paris et Hong Kong est de 11h30 et que vous n’avez subi aucun retard durant votre trajet ? (2 points)En 50 mots maximum, décrivez-nous votre plus grand rêve (hors du titre de Miss France (5 points)Traduisiez votre expression écrite en Anglais (5 points)