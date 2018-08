Des Australiens retrouvent une bouteille à la mer larguée en Polynésie française

Rédaction web

Incroyable découverte de la part de deux pêcheurs, au large des côtes australiennes, du côté de Airlie. Comme le rapporte le Whitsunday Times dans son édition du 1er août, Amon Greening et son ami Neil Spice sont sur le chemin du retour après une partie de pêche quand quelque chose a attiré leur regard . Près de leur bateau, une bouteille en verre flotte.Amon Greening remarque un papier blanc enroulé à l’intérieur. Après avoir récupéré le contenant, les deux hommes s’empressent de regagner le rivage. Là, ils cassent la bouteille pour récupérer le petit papier qui se trouve à l’intérieur. C’est alors qu’ils découvrent un message, écrit par un navigateur norvégien, quand il se trouvait en Polynésie française.Sur le message publié par le journal, on peut lire que celui-ci a été rédigé en janvier 2017 entre les îles de Raiatea et Huahine.Les pêcheurs ont pu contacter le marin par les réseaux sociaux. Amon Greening a indiqué au journal : "Il était très content que quelqu’un a trouvé sa bouteille."