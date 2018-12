Derrière les emballages, une récolte de fonds

Rédaction web avec Sam Teinaore

Depuis 4 ans lors des fêtes de fin d’année, l’association Tumuhiva propose aux clients d’un hypermarché de Pirae d’emballer leurs cadeaux. Chacun donne ce qu’il veut en échange de ce service. L’argent ainsi récolté servira à financer en partie leurs actions pour l’année prochaine."À savoir les CLSH, ainsi que les activités que nous faisons trois samedis dans le mois, détaille Théodore, le secrétaire de cette association. Nous avons aussi d’autres activités comme la rencontre intergénérationnelle, de même que le 28 décembre, nous avons le Noël des enfants du quartier."Dans une autre grande surface, à Faa’a, l’école Farahei Nui participe pour la deuxième fois à ce type d’action, avec pour objectif cette fois-ci de financer un déplacement à Mangareva pour quatre classes de CP. Mais pour les enseignants présents, c’était une première."L’année dernière, le cycle 3 avait fait déjà l’action, explique Alexandrine, professeur des écoles et présidente de l’APE de l’école. Ils nous ont dit que ça avait bien rapporté, donc on s’est dit : pourquoi pas ? Et c’est vraiment un beau challenge de venir à Carrefour, on voit du monde et on emballe beaucoup", dit-elle dans un sourire.À quelques pas de leur table, l’association A Fano Ra du collège Henri Hiro envisage de faire partir en Nouvelle-Zélande 46 élèves de 5et de 4. Tous les participants, sélectionnés sur critères sociaux et au mérite, sont mobilisés."Pour cette action, on va dire qu’elle est très fédératrice parce qu’elle rassemble le personnel du collège mais aussi les parents et les élèves, confie Mateata, leur prof d’anglais. Nous avons commencé le 23 novembre pour le Black Friday et nous continuons jusqu’au 31 décembre."Devant un autre grand magasin de jouets, il ne s’agit pas d’une association, mais plutôt d’un groupe d’amis qui récolte des fonds pour les enfants défavorisés. Pour qu’ils puissent passer un joyeux Noël et une bonne année scolaire.En une journée, certains de ces stands peuvent récolter jusqu’à 100 000 Fcfp.