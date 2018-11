Dépistages, projection, caddie santé et Ea’ttitude pour la semaine du diabète

Le programme

Les dépistages

Projection du film Sugar Land

Opération caddie santé

Ea’ttitude Healthy Night Fever

Du 12 au 18 novembre, toutes les structures de la direction de la santé (dispensaires, centres médicaux des îles, infirmeries) invitent la population à s’informer sur la maladie et ses complications, sa prise en charge et son traitement, à faire un dépistage de l’obésité (calcul de l’IMC) et un dépistage du diabète pour les personnes à risque.Par ailleurs, dans le cadre de la journée mondiale du diabète, l’association des diabétiques et obèses de Polynésie (Adopf) fera des dépistages gratuits :- au marché de Papeete du 12 au 16 novembre de 7 heures à 16 heures ;- devant la cathédrale de Papeete et dans le hall de la polyclinique Paofai le mercredi 14 novembre de 7 heures à 15 heures.La projection gratuite du film documentaire Sugar Land aura lieu le mercredi 14 novembre à 17 h 30 au Majestic Tahiti. Elle sera suivie d’un débat avec des professionnels de la santé. Attention : nombre de places limité à 240.Dans le but d’encourager la population à adopter de saines habitudes alimentaires, une opération caddie santé sera proposée dans les halls de grandes surfaces le vendredi 16 et le samedi 17 novembre.Des animateurs formés proposeront aux clients de découvrir le contenu d’un caddie santé permettant d’élaborer des menus pour une semaine. Ils pourront repartir avec un livret de recettes équilibrées mettant en avant les produits locaux.Le vendredi 16 novembre de 17 heures à 21 heures dans les jardins de Paofai, la population est invitée à se dépenser gratuitement lors de la Ea’ttitude Healthy Night Fever. De nombreuses activités physiques pour les enfants et les adultes sont prévues (Sh’bam, Body Combat, Body Attack, yoga, circuit training, etc.), mais aussi des stands de découverte gustative et d’information.