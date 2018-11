Dengue : restez vigilants...

Rédaction web

Le Bureau de veille sanitaire appelle à la vigilance et souligne l'importance d'éliminer les gîtes larvaires en supprimant toute eau stagnante une fois par semaine. Il est aussi important de se protéger à l'aide de répulsifs à moustiques, moustiquaires, diffuseurs.La Veille sanitaire rappelle que la Polynésie française continue d’être à risque d’importation des virus de la dengue de type 2 mais aussi de type 4 du fait que ces virus circulent dans la zone Pacifique, même si cette circulation est sporadique.La direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de prendre l’ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.Retrouvez le bulletin de veille sanitaire en intégralité ici :